Roshen запустила нову фабрику

Фото: Марія Бровінська, liga.net

Кондитерська корпорація Roshen, яка контролюється колишнім президентом та лідером партії "Європейська солідарність" Петром Порошенком, запустила виробництво на бісквітному комплексі у Борисполі.

Про це свідчить інофрмація на упаковці продукції Roshen, яка продається у фірмовій мережі, пише LIGA.net.

На упаковці вказано, що продукція вироблена бісквітним комплексом Roshen, розташованому по вул. Привокзальній міста Борисполя.

"Офіційно про запуск фабрики в Roshen не повідомляли", - йдеться у повідомленні.

На запит видання у Roshen відповіли, що зараз підприємство на етапі запуску виробництва, перша партія товару з нових потужностей надійшла в продаж кілька місяців тому.

"Зараз на фабриці працює понад 100 осіб. Протягом двох років планується збільшення штату до 500 співробітників. При виході комплексу на повну потужність загальна чисельність співробітників повинна досягти 1 100 осіб", - заявил в компанії.

Зазначається, що на бісквітному комплексі в Борисполі працює дві лінії: лінія по виробництву крекеру Hi Day потужністю близько 1 т печива на годину та лінія, на якій виробляють печиво "Есмеральда" з новим смаком і печиво Karolina.

Вихід фабрики на повну потужність запланована до кінця 2020 року.

У прес-службі корпорації заявили, що продукцію з Бориспільського бісквітного комплексу будуть поставлятис в усі країни, де присутня Roshen.

Нагадаємо:

Вперше про бісквітну фабрику в Борисполі топ-менеджмент корпорації заговорив у 2013 році. Тоді плани швидко відклали через російське ембарго на українську кондитерську продукцію. У 2016 році до ідеї знову повернулися.

Для будівництва компанія взяла в довгострокову оренду п'ять земельних ділянок в Бориспільському районі.

Roshen планувала запустити нову кондитерську фабрику з виробництва крекерів і печива в Бориспільському районі неподалік під Києвом восени 2018 року, але запуск було відкладено.