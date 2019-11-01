Курс валют на 1 листопада: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
1 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,75 - 24,78 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:25 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,64 - 24,68 гривні;
Євро – 27,47 - 27,51 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,62 – 24,86 гривні. Євро купують по 27,35 гривні, продають по 27,76 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 24,70 - 24,79 гривні, євро - 27,46 - 27,57 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 18 копійок, встановивши його на 1 листопада на рівні 24,82 гривні за долар.
31 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,94 - 24,97 гривні за долар.
31 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,75 - 24,78 гривні за долар.
Економічна правда
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