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Гривня продовжує зміцнюватися до долара та євро

Понеділок, 4 листопада 2019, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 4 листопада на рівні 24,73 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,55 (на 1 листопада – 27,68 гривні).

Нагадуємо:

1 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,75 - 24,78 гривні за долар.

1 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,83 - 24,87 гривні за долар.

Економічна правда

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