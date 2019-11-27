Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла

27 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,01 – 24,03 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,01 – 24,03 гривні;

Євро – 26,39 - 26,42 гривні;

Нагадуємо:

27 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,97 – 24,0 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 27 листопада на рівні 23,98 гривні за долар.

26 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,02 – 24,03 гривні за долар.

26 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,97 - 24,00 гривні за долар.

Економічна правда