Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла
27 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,01 – 24,03 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,01 – 24,03 гривні;
Євро – 26,39 - 26,42 гривні;
Нагадуємо:
27 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,97 – 24,0 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 27 листопада на рівні 23,98 гривні за долар.
26 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,02 – 24,03 гривні за долар.
26 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,97 - 24,00 гривні за долар.
Економічна правда
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