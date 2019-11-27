Мінфін передав Приватбанк уряду, аби вберегти від Коломойського

Замість Міністерства фінансів власником Приватбанку став Кабінет міністрів.

Про це повідомляє Finclub з посиланням на офіційний сайт НБУ.



Націоналізація ПриватБанку відбулась в грудні 2016 року, коли Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав 100% акцій неплатоспроможного ПриватБанку Мінфіну за 1 гривню.

Вже на 21 грудня 2016 року власником 100% акцій ПриватБанку була "держава Україна в особі Міністерства фінансів". Ці дані ж були на 1 січня 2019 року.

Проте вже на 25 вересня 2019 року власником 100% акцій ПриватБанку стала "держава Україна в особі Кабінету Міністрів".

Як пише Finclub, cправа в тому, що в українських судах Ігор Коломойський оскаржує договір куплі-продажу акцій ПриватБанку між ФГВФО і Мінфіном.

Якщо Мінфін програє, він має повернути акції олігарху. Але після передачі акцій Кабінету міністрів, Мінфін вже не має до них доступу.

Суд, який може ухвалити рішення о денаціоналізаії ПриватБанку, відбудеться вже 19 грудня.

Нагадаємо, раніше колишній співвласник Приватбанку та олігарх Ігор Коломойський заявляв, що найближчим часом поверне собі банк.

Натомість прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час виступу в Королівському інституті з міжнародних справ Chatham House у Лондоні заявля що "ні Приватбанк, ані кошти з нього не мають бути повернені попереднім акціонерам".

13 листопада в інтерв'ю The New York Times Коломойський заявив, що Україні пора відмовитися від Заходу і налагоджувати відносини з Росією. За його словами, відновлення зв'язків з Росією стало необхідним для економічного виживання України.

Більш як через тиждень, 21 листопада, президент Володимир Зеленський відреагував на слова олігарха. Зеленський підкреслив, що це його пріоритет як очільника держави відповідати за міжнародний вектор України, а не Коломойського.

22 листопада стало відомо, що українська влада може заборонити повернення банків власникам на законодавчому рівні – таку умову висунув МВФ.



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