Крюківський завод запропонував МІУ власні потяги замість Hyundai

Керівництво Крюківського вагонобудівного заводу закликало Міністерство інфраструктури розглянути питання закупівлі 10 нових швидкісних електропоїздів, в якості альтернативи корейської компанії Hyundai, переговори з якої в МІУ відбулися минулого тижня.

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на коментар голови правління КВБЗ Максима Крамаренко.

За словами топ-менеджера, незважаючи на попередні звернення з боку підприємства до міністра інфраструктури і президенту, поки між ними не відбулося серйозного спілкування по співпраці.

"Міністр інфраструктури провів зустріч з представниками компанії Hyundai і обговорив з ними питання модернізації рухомого складу в Україні.

Логічно було б припустити, що на наступний день міністр зустрінеться з представниками іншої компанії - КВБЗ, чиї швидкісні потяги вже більше 5 років по найскладнішим з точки зору інфраструктури маршрутами успішно перевозять пасажирів по Україні

... на жаль, серйозної розмови про перспективи роботи з вітчизняним виробником в Міністерстві інфраструктури поки не вели", - сказав керівник КВСЗ.

"На Крюківському вагонобудівному заводі вже існує повністю налагоджене виробництво і організовано сервісне обслуговування швидкісних міжрегіональних двосистемних поїздів. З тією лише різницею, що це українські потяги "Тарпани" - продукт українських конструкторів, продукція з високою доданою вартістю ...

Причому, у виробництві вітчизняних сучасних поїздів приймають участь близько 180 українських підприємств", - додав Крамаренко.

В цілому він резюмував, що КВБЗ готовий виготовити 10 швидкісних поїздів, які планує закупити МІУ.



Нагадаємо, 21 листопада Міністерство інфраструктури провело зустріч з компанією Hyundai Rotem з питань розвитку та модернізації рухомого складу "Укрзалізниці".

Як зазначали в Укрзалізниці, там планують удвічі (на 10 поїздів) збільшити кількість поїздів швидкісних поїздів класу Інтерсіті+.

Наразі "Укрзалізниця" має на балансі 10 швидкісних міжрегіональних електропоїздів компанії Hyundai Rotem (Південна Корея), два швидкісних міжрегіональних електропоїзди виробництва ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", два двоповерхових електропотяги компанії Skoda Vagonka, 10 пасажирських вагонів поліпшеної конструкції з експлуатаційною швидкістю 160 км/г виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.