УЗ планує удвічі збільшити кількість поїздів Інтерсіті+

Укрзалізниця планує удвічі збільшити кількість поїздів швидкісних поїздів класу Інтерсіті+.

Про це заявив голова правління УЗ Євген Кравцов, передає пресслужба компанії.

"Завдання уряду на наступні 5 років - збільшити на 10 одиниць кількість рухомого складу, що використовується на швидкісних маршрутах. Таким чином, ми вдвічі збільшимо парк цих поїздів та зможемо запропонувати нашим клієнтам кращий сервіс", - сказав Кравцов.

За його словами, УЗ встановила рекорд з виконання капітально-відновлювального ремонту пасажирських вагонів.

"Ми змогли модернізувати близько 200 пасажирських вагонів, це рекорд за останні 7 років. Цього року ми плануємо таким ремонтом оновити близько 40 вагонів. Крім того, до кінця року ми отримаємо перший вироблений в Україні дизель-поїзд, котрий плануємо поставити на маршрут до аеропорту "Бориспіль", - зазначив голова правління УЗ.

Наразі "Укрзалізниця" має на балансі 10 швидкісних міжрегіональних електропоїздів компанії Hyundai Rotem (Південна Корея), два швидкісних міжрегіональних електропоїзди виробництва ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", два двоповерхових електропотяги компанії Skoda Vagonka, 10 пасажирських вагонів поліпшеної конструкції з експлуатаційною швидкістю 160 км/г виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

Економічна правда