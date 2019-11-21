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Мінінфраструктури планує продовжити співпрацю з Hyundai

Четвер, 21 листопада 2019, 11:13

Міністерство інфраструктури зацікавлене у співпраці з компанією Hyundai Rotem з розвитку та модернізації рухомого складу "Укрзалізниці"

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"Україна вже має досвід співпраці із компанією Hyundai, зокрема, у 2012 році було придбано 10 одиниць міжрегіональних електропоїздів виробництва компанії Hyundai Corporation. 

Хочу наголосити, що Програмою діяльності Кабінету міністрів, а також Програмою оновлення рухомого складу "Укрзалізниці" на період до 2021 року передбачено оновлення парку пасажирських вагонів та локомотивів, а також придбання 10 одиниць міжрегіональних електропоїздів подвійного живлення", - сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій під час зустрічі з представниками компанії Hyundai.

За словами міністра, головні пріорітети у співпраці: локалізація виробництва й обслуговування залізничного рухомого складу в країні, впровадження сучасних технологічних комплексних рішень із сервісного обслуговування й ремонту рухомого складу.

Як повідомлялося, парк швидкісного рухомого складу "Укрзалізниці" налічує десять електропоїздів виробництва Hyundai Rotem, два електропоїзди моделі Екр-1 "Тарпан" виробництва Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ), два двоповерхових електропотяги чеського виробництва Skoda, а також два потяги в складі з п'яти пасажирських вагонів на локомотивній тязі виробництва КВБЗ.

Економічна правда

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Криклій Мінінфраструктури

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