Мінінфраструктури планує продовжити співпрацю з Hyundai
Міністерство інфраструктури зацікавлене у співпраці з компанією Hyundai Rotem з розвитку та модернізації рухомого складу "Укрзалізниці"
Про це повідомляє прес-служба міністерства.
"Україна вже має досвід співпраці із компанією Hyundai, зокрема, у 2012 році було придбано 10 одиниць міжрегіональних електропоїздів виробництва компанії Hyundai Corporation.
Хочу наголосити, що Програмою діяльності Кабінету міністрів, а також Програмою оновлення рухомого складу "Укрзалізниці" на період до 2021 року передбачено оновлення парку пасажирських вагонів та локомотивів, а також придбання 10 одиниць міжрегіональних електропоїздів подвійного живлення", - сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій під час зустрічі з представниками компанії Hyundai.
За словами міністра, головні пріорітети у співпраці: локалізація виробництва й обслуговування залізничного рухомого складу в країні, впровадження сучасних технологічних комплексних рішень із сервісного обслуговування й ремонту рухомого складу.
Як повідомлялося, парк швидкісного рухомого складу "Укрзалізниці" налічує десять електропоїздів виробництва Hyundai Rotem, два електропоїзди моделі Екр-1 "Тарпан" виробництва Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ), два двоповерхових електропотяги чеського виробництва Skoda, а також два потяги в складі з п'яти пасажирських вагонів на локомотивній тязі виробництва КВБЗ.
Економічна правда
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