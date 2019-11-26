В жовтні держборг скоротився на 1,13 мільярда доларів

В жовтні 2019 року сума державного боргу в еквіваленті у доларах США зменшилась на 1,35% (у порівнянні з вереснем), або на 1,13 мільярда доларів – до 81,83 млрд дол.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Сума держборгу в еквіваленті в національній валюті зросла на 2,37%, або 47,4 мільярда гривень – до 2 045,4 мільярда гривень.

З початку року державний (прямий) і гарантований державою борг України, номінований в іноземній валюті зменшився на 2,5 млрд дол, а номінований в національній валюті зріс на 88,9 млрд грн.

При цьому, через значне укріплення національної валюти гривневий еквівалент зменшився на 123 млрд грн, а валютний зріс на 3,5 млрд дол.

В жовтні витрати державного бюджету з погашення державного боргу склали 21,2 млрд грн, з обслуговування – 7,1 млрд грн.



Нагадаємо, державний і гарантований державою борг станом на 30 вересня 2019 року становив 1,99 трильйона гривень або 82,95 мільярда доларів.

Міністерство фінансів оцінює загальний обсяг платежів за державним боргом в 2019 році в 417 мільярдів гривень, або 14,2 мільярда доларів.

Співвідношення держборгу України до ВВП за підсумками першого кварталу 2019 року знизилося до 59%.

Економічна правда



