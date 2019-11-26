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Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватися

Вівторок, 26 листопада 2019, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 26 листопада на рівні 24,05 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,47 (на 25 листопада – 26,72 гривні).

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 25 листопада на рівні 24,16 гривні за долар.

25 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,09 – 24,12 гривні за долар.

25 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,02 – 24,03 гривні за долар.

Економічна правда

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