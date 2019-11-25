Гривня на міжбанку впевнено зміцнилась

25 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,02 – 24,03 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,02 - 24,03 гривні;

Євро – 26,47 - 26,48 гривні;

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 25 листопада на рівні 24,16 гривні за долар.

25 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,09 – 24,12 гривні за долар.

Економічна правда