Гривня на міжбанку впевнено зміцнилась
Понеділок, 25 листопада 2019, 17:21
25 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,02 – 24,03 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,02 - 24,03 гривні;
Євро – 26,47 - 26,48 гривні;
Нагадаємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 25 листопада на рівні 24,16 гривні за долар.
25 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,09 – 24,12 гривні за долар.
Економічна правда
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