Курс валют на 25 листопада: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

25 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,09 – 24,12 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,04 – 24,06 гривні;

Євро – 26,50 - 26,52 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,01 – 24,25 гривні. Євро купують по 26,40 гривні, продають по 26,80 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,12 - 24,30 гривні, євро - 26,59 - 26,71 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 25 листопада на рівні 24,16 гривні за долар.

22 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,15 – 24,17 гривні за долар.

Економічна правда