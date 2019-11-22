Курс валют на 22 листопада: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

22 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,15 – 24,17 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,15 – 24,17 гривні;

Євро – 26,70 - 26,72 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,07 – 24,29 гривні. Євро купують по 26,54 гривні, продають по 26,91 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,18 - 24,20 гривні, євро - 26,68 - 26,76 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 22 листопада на рівні 24,19 гривні за долар

21 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,15 – 24,17 гривні за долар.

21 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,15 – 24,17 гривні за долар.

Економічна правда