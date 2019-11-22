Курс валют на 22 листопада: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
22 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,15 – 24,17 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,15 – 24,17 гривні;
Євро – 26,70 - 26,72 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,07 – 24,29 гривні. Євро купують по 26,54 гривні, продають по 26,91 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 24,18 - 24,20 гривні, євро - 26,68 - 26,76 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 22 листопада на рівні 24,19 гривні за долар
21 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,15 – 24,17 гривні за долар.
21 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,15 – 24,17 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua