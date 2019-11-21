Курс валют на 21 листопада: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

21 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,15 – 24,17 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,20 - 24,23 гривні;

Євро – 26,82 - 26,85 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,09 – 24,32 гривні. Євро купують по 26,56 гривні, продають по 26,93 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,23 - 24,26 гривні, євро - 26,72 - 26,82 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 21 листопада на рівні 24,18 гривні за долар.

20 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,14 – 24,17 гривні за долар.

20 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,15 – 24,17 гривні за долар.

Економічна правда