Гривня на міжбанку утримує позиції
21 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,15 – 24,17 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,15 - 24,17 гривні;
Євро – 26,76 - 26,78 гривні;
Нагадаємо:
21 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,15 – 24,17 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 21 листопада на рівні 24,18 гривні за долар.
20 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,14 – 24,17 гривні за долар.
20 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,15 – 24,17 гривні за долар.
Економічна правда
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