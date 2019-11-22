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Курс валют: гривня трохи послабла

П'ятниця, 22 листопада 2019, 09:00

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 22 листопада на рівні 24,19 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,83 (на 21 листопада – 26,74 гривні).

Нагадуємо:

21 листопада котирування гривні до долара на закритті і відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,15 – 24,17 гривні за долар.

Економічна правда

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