Курс валют на 20 листопада: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

20 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,14 – 24,17 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,16 - 24,19 гривні;

Євро – 26,72 - 26,75 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,10 – 24,31 гривні. Євро купують по 26,54 гривні, продають по 26,93 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,21 - 24,28 гривні, євро - 26,75 - 26,83 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 20 листопада на рівні 24,20 гривні за долар.

19 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,16 – 24,20 гривні за долар.

19 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,14 – 24,17 гривні за долар.

Економічна правда