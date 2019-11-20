Гривня на міжбанку утримує позиції

20 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,15 – 24,17 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,15 - 24,17 гривні;

Євро – 26,74 - 26,76 гривні;

Нагадаємо:

20 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,14 – 24,17 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 20 листопада на рівні 24,20 гривні за долар.

19 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,16 – 24,20 гривні за долар.

19 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,14 – 24,17 гривні за долар.

Економічна правда