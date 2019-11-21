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Керівництво АРМА відсторонили через зрив опалювального сезону у 2 містах

Четвер, 21 листопада 2019, 15:51

Кабмін відсторонив від виконання обов'язків керівництво Нацагентства з розшуку і менеджменту активів через допуск зриву опалювального сезону у містах Новояворівськ та Новий Розділ Львівської області.

Про це написав у своєму Telegram-каналі прем'єр Олексій Гончарук.

Уряд притягнув до дисциплінарної відповідальності керівництво АРМА за допуск зриву опалювального сезону в регіоні і відсторонив його від виконання обов'язків", - заявив прем'єр.

За його словами, у четвер зранку у Новояворівськ подали тепло.

"Сьогодні зранку розпочато нагрівання систем, протягом дня у домівки мешканців міста почне надходити тепло.

У Новому Роздолі продовжують ремонтні роботи. Бригади працюють безперервно, уже ліквідували 4 пориви на трасах. Запуск опалення заплановано на завтра", - додав голова уряду.

У пресслужбі АРМА повідомили УП, що не знають, кого відсторонили від виконання обов’язків. Співрозмовник відзначила, що в АРМА "чекають підтвердження цієї інформації" і що керівник АРМА Антон Янчук на місці і працює.

Зазначимо, що зрив початку опалювального сезону в Новояворівську та Новому Роздолі був визнаний обласною комісією з НС надзвичайною ситуацією технологічного характеру.

Компанія "Гарант Енергія М", яка була призначена АРМА управителем ТЕЦ в зазначених містах, так і не змогла розпочати опалювальний сезон. Співробітники обох ТЕЦ відмовилися виходити на роботу, протестуючи проти боргів за зарплату за кілька місяців.

Нагадаємо:

"Нафтогаз України" заявив про критичну ситуацію в місті Новий Розділ на Львівщині: опалення немає, цілі райони міста без електрики, також під загрозою постачання води в один з районів.

13 листопада прем’єр-міністр Олексій Гончарук перебував у Новояворівську та Новому Роздолі на Львівщині через затримку опалення. 

Він повідомив, що уряд ініціюватиме передачу Новояворівської ТЕЦ в управління компанії групи НАК "Нафтогаз".

НАБУ затримало у Львові чотирьох посадових осіб ТОВ "Енергія-Новий Розділ", ТОВ "Енергія-Новояворівськ" та ТОВ "Енергія" за підозрою в заволодінні понад 300 млн куб м природного газу НАК "Нафтогаз України" на суму понад 1,4 млрд грн.

Кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є народні депутати від БПП брати Ярослав і Богдан Дубневичі.

Підприємства-власники Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ в 2013-2015 роках купували природний газ у НАК "Нафтогаз" для виробництва теплової енергії населенню. Для такої категорії споживачів "Нафтогаз" продає газ дешевше, ніж для комерційних споживачів.

Однак підприємства купили понад 300 млн куб. м газу за пільговою ціною, не плануючи використовувати його для потреб населення, вважають слідчі.

НКРЕКП підтвердила, що "Енергія-Новоярівськ" використала не за призначенням 28,6 млн куб м природного газу в 2014 році і 47,3 - в 2015 році. А "Енергія-Новий Розділ" - 52,3 млн куб м в 2014 році і 53,9 - у 2015 році.

Через несплату компанією ПП "Гарант Енерго М" заборгованостей за газопостачання перед "Нафтогазом" у двох містах Львівської області - Новий Розділ та Новояворівськ – з’явилися проблеми з опаленням у наступному опалювальному сезоні.

"Гарант Енерго М" експлуатує майнові комплекси ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" та ТзОВ "Енергія-Новояворівськ" на основі угод з Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Економічна правда

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