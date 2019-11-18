"Нафтогаз" заявляє про критичну ситуацію з теплом, електрикою та водою на Львівщині

"Нафтогаз України" заявляє про критичну ситуацію в місті Новий Розділ на Львівщині: опалення немає, цілі райони міста без електрики, також під загрозою постачання води в один з районів.

Джерело: "Нафтогаз України" в Facebook

Дослівно: "Ситуація на підприємстві і в місті критична. Люди досі без опалення, через надмірне навантаження на мережі електрики позбавлені цілі райони. Під загрозою постачання води в один з районів міста".

Деталі: "Нафтогаз" запрошує працівників Новороздільської ТЕЦ, а також працівників, які звільнились через невиплату заробітної плати попереднім управителем з травня цього року, на зустріч у понеділок, 18 листопада.

У повідомленні йдеться, що найнята компанією поліція охорони має забезпечити доступ на цю зустріч працівників ТЕЦ – і чинних, і тих, хто нещодавно звільнився через невиплату зарплати.

Дослівно: "Наразі ми працюємо не тільки над тим, щоб максимально швидко перевірити технічний стан інфраструктури і запустити ТЕЦ Нового Роздолу і Новояворівська, а й над тим, щоб повернути спеціалістів.

Адже люди не отримували зарплати від минулого управителя Гарант Енерго М протягом 5 місяців. Ми розуміємо, що частина людей вимушено звільнилася, щоб отримати право на допомогу від держави і хоч якось годувати свої родини.

Ці люди отримають право повернутися, про що ми завтра і поговоримо".

"Перша задача – забезпечити наявність спеціалістів для підготовки обладнання та мереж до запуску".

Що було раніше: 13 листопада прем’єр-міністр Олексій Гончарук перебував у Новояворівську та Новому Роздолі на Львівщині через затримку опалення.

Він повідомив, що уряд ініціюватиме передачу Новояворівської ТЕЦ в управління компанії групи НАК "Нафтогаз".

Передісторія:

НАБУ затримало у Львові чотирьох посадових осіб ТОВ "Енергія-Новий Розділ", ТОВ "Енергія-Новояворівськ" та ТОВ "Енергія" за підозрою в заволодінні понад 300 млн куб м природного газу НАК "Нафтогаз України" на суму понад 1,4 млрд грн.

Кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є народні депутати від БПП брати Ярослав і Богдан Дубневичі.

Підприємства-власники Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ в 2013-2015 роках купували природний газ у НАК "Нафтогаз" для виробництва теплової енергії населенню. Для такої категорії споживачів "Нафтогаз" продає газ дешевше, ніж для комерційних споживачів.

Однак підприємства купили понад 300 млн куб. м газу за пільговою ціною, не плануючи використовувати його для потреб населення, вважають слідчі.

НКРЕКП підтвердила, що "Енергія-Новоярівськ" використала не за призначенням 28,6 млн куб м природного газу в 2014 році і 47,3 - в 2015 році. А "Енергія-Новий Розділ" - 52,3 млн куб м в 2014 році і 53,9 - у 2015 році.

Через несплату компанією ПП "Гарант Енерго М" заборгованостей за газопостачання перед "Нафтогазом" у двох містах Львівської області - Новий Розділ та Новояворівськ – з’явилися проблеми з опаленням у наступному опалювальному сезоні.

"Гарант Енерго М" експлуатує майнові комплекси ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" та ТзОВ "Енергія-Новояворівськ" на основі угод з Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).