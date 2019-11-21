Всі розділи
Укр / Рус

Мін'юст вже витратив 24 мільйони доларів на адвокатів по справах Коломойського

Четвер, 21 листопада 2019, 12:55

З 2015 року Міністерство юстиції витратило на юридичні послуги проти групи Приват 23,14 мільйона доларів, послуги деяких залучених британських адвокатів сягають понад 1000 доларів за годину.

Про це повідомлять Наші Гроші з посиланням на Прозорро.

Міністерство юстиції 13 листопада уклало угоду міжнародною юридичною фірмою "Latham & Watkins (London) Llp" (Британія) про додаткові юридичні послуги на 593 тис дол. Про це повідомляється у системі "Прозорро".

Цьогоріч фірма представлятиме Україну в Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) у справі №SCC V 2015/092 за позовами міноритарних акціонерів ПАТ "Укрнафта" – кіпрських компаній "Littop Enterprises Limited", "Bridgemont Ventures Limited" та "Bordo Management Limited", пов’язаних з групою "Приват". 

Сума позовних вимог становить близько 5 млрд дол. Перший раунд усних слухань відбувся цього квітня, а другий – цього жовтня. Остаточне рішення буде винесено не раніше 2020 року.

Вартість договору покриває додаткові витрати на підготовку та подання за результатами двох раундів слухань самою фірмою, місцевим юридичним радником і технічні витрати.

Загалом із 2015 року Мінюст уклав угод щодо цієї справи з "Latham & Watkins (London) Llp" на суму 21,39 млн. дол. Також юрпослуги по цій справі надавала інша фірма "Hogan Lovells" (Британія), з якою Мінюст з 2017 року підписав дві угоди на 2,75 млн. дол.

Таким чином, усього на юрпослуги обом підрядникам відписали 24,14 млн. дол

Як і в липневій угоді, найдорожчими є послуги партнерів "Latham & Watkins (London) Llp" Себастьяна Зеельмана-Еггеберта і Чарльза Клейпула – 1085 дол за годину.

Юридичні послуги виконавця обійдуться у 350 тис. дол. Решта 243 тис дол піде місцевому юридичному раднику – київському ТОВ "Юридична фірма Саєнко Харенко" Михайла Харенка, Ігоря Сухомудренка і Володимира Саєнка. Останній має ставку 500 дол за годину.

Нагадаємо

Національним банком за 2017 рік - 9 місяців 2019 року витрачено майже 800 мільйонів гривень на правову допомогу та юридичні послуги, а також 145 мільйонів гривень на судові збори

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Мін'юст Коломойський Приват

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Пенсійний фонд буде автоматично отримувати дані про смерть особи 19 листопада 2019, 16:06
Земельна реформа: Мін`юст підготує безкоштовних юристів для громад 5 листопада 2019, 15:34
Державний реєстратор – не об’єкт для експериментів 27 вересня 2019, 13:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!