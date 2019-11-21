Мін'юст вже витратив 24 мільйони доларів на адвокатів по справах Коломойського

З 2015 року Міністерство юстиції витратило на юридичні послуги проти групи Приват 23,14 мільйона доларів, послуги деяких залучених британських адвокатів сягають понад 1000 доларів за годину.

Про це повідомлять Наші Гроші з посиланням на Прозорро.

Міністерство юстиції 13 листопада уклало угоду міжнародною юридичною фірмою "Latham & Watkins (London) Llp" (Британія) про додаткові юридичні послуги на 593 тис дол. Про це повідомляється у системі "Прозорро".

Цьогоріч фірма представлятиме Україну в Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) у справі №SCC V 2015/092 за позовами міноритарних акціонерів ПАТ "Укрнафта" – кіпрських компаній "Littop Enterprises Limited", "Bridgemont Ventures Limited" та "Bordo Management Limited", пов’язаних з групою "Приват".

Сума позовних вимог становить близько 5 млрд дол. Перший раунд усних слухань відбувся цього квітня, а другий – цього жовтня. Остаточне рішення буде винесено не раніше 2020 року.

Вартість договору покриває додаткові витрати на підготовку та подання за результатами двох раундів слухань самою фірмою, місцевим юридичним радником і технічні витрати.

Загалом із 2015 року Мінюст уклав угод щодо цієї справи з "Latham & Watkins (London) Llp" на суму 21,39 млн. дол. Також юрпослуги по цій справі надавала інша фірма "Hogan Lovells" (Британія), з якою Мінюст з 2017 року підписав дві угоди на 2,75 млн. дол.

Таким чином, усього на юрпослуги обом підрядникам відписали 24,14 млн. дол

Як і в липневій угоді, найдорожчими є послуги партнерів "Latham & Watkins (London) Llp" Себастьяна Зеельмана-Еггеберта і Чарльза Клейпула – 1085 дол за годину.

Юридичні послуги виконавця обійдуться у 350 тис. дол. Решта 243 тис дол піде місцевому юридичному раднику – київському ТОВ "Юридична фірма Саєнко Харенко" Михайла Харенка, Ігоря Сухомудренка і Володимира Саєнка. Останній має ставку 500 дол за годину.



Нагадаємо:

Національним банком за 2017 рік - 9 місяців 2019 року витрачено майже 800 мільйонів гривень на правову допомогу та юридичні послуги, а також 145 мільйонів гривень на судові збори



Економічна правда