Нацбанк з 2017 року витратив на судові процеси майже 1 мільярд

Усього Національним банком за 2017 рік - 9 місяців 2019 року витрачено майже 800 мільйонів гривень на правову допомогу та юридичні послуги, а також 145 мільйонів гривень на судові збори

Про це заявив голова Ради НБУ Богдан Данилишин повідомляє Finclub.

"За статтею "правова допомога та юридичні послуги" у 2018 році виділений бюджет використано на 83%, за 9 місяців 2019 року на 20%.

Данилишин обурюється, що у структурі НБУ понад 80 співробітників юридичного департаменту, однак витрачаються значні кошти на закупівлю юридичних послуг.

Повідомляється, що таким чином голова Ради НБУ відреагував на повідомлення голови НБУ Якова Смолія, в якому вказується на систематичні спроби у різні способи обмежити видатки Національного банку на юридичні послуги, які необхідні для повернення боргів власниками збанкрутілих банків.

Під час зустрічі також обговорювалась тема судових процесів проти колишніх власників збанкрутілих банків, важливості повернення коштів державі та вкладникам та ролі судової реформи у цьому.



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