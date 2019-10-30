Закрити лікарняний можна буде віддаленно — Дубілет

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що закрити лікарняний лист можна буде без похода в поліклініку.

Про це він повідомив в інтерв'ю ЕП.

"Повністю перевести їх (лікарняні листи —ЕП) в електронну форму на цьому етапі не вдасться. Але ми зможемо зробити електронний облік цих лікарняних і за рахунок цього позбудемося від такого явища, як підробка лікарняних", - повідомив Дубілет.

"Приємний бонус для українців буде полягати у тому, що закрити лікарняний можна буде віддалено, до лікаря для цього йти не потрібно. Ти зможеш зателефонувати лікарю та сказати: "Я одужав, закривайте, я хочу на роботу", - зауважив Дубілет.

Міністр кабінету міністрів підкреслює, що таким чином, лікарні зможуть позбутися від бланків суворої звітності, на яких робляться лікарняні.

"З ними (бланками - ЕП) ціла епопея: з 1990-х років кожен регіон закуповує ці бланки і поширює по лікарні.

Якщо ми зробимо електронну систему, можна буде на будь-якому аркуші А4 все це виписувати, бо меддовідка буде доступна в електронній формі", - заявив Дубілет.

Детальніше читайте в інтерв'ю: Проміняти Monobank на Кабмін: Дмитро Дубілет про колишніх партнерів, держслужбу і боротьбу з "жерстю".



Економічна правда