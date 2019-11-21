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Курс валют: гривня дещо зміцнилась

Четвер, 21 листопада 2019, 09:00

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 21 листопада на рівні 24,18 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,74 (на 20 листопада – 26,81 гривні).

Нагадуємо:

20 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,15 – 24,17 гривні за долар.

20 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,14 – 24,17 гривні за долар.

Економічна правда

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