Криклій закликав автоперевізників "тиснути" на Польщу, для збільшення дозволів

Ситуація з автоперевезеннями через польський кордон в 2020 році може погіршитися у зв'язку з тим, що Польща видає додаткові дозволи в 2019 році за рахунок наступного року.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Інтерфакс-Україна.

"П'ять тисяч дозволів вони передали, вже все вибрані. Всі пункти видачі дозволів ми облаштували онлайн-камерами, щоб все було видно в режимі онлайн.

Домовилися, що ще 10 тис. вони видають, але за рахунок наступного року. Це буде після перерозподілу контингенту дозволів. Розподіл має бути після зустрічі з міністром (інфраструктури Польщі - ред.), ми з ним зустрічаємося 27 числа", - сказав міністр.

Криклій підкреслив, що постарається переконати польську сторону в необхідності збільшення кількості дозволів, але, "з огляду на позицію Польщі, це нелегко".

"Це нелегко, і представники автоперевізників повинні не нас саботувати і намагатися на нас "тиснути", а й на поляків в першу чергу. Тому що багато українців працює і на польській стороні", - зазначив глава відомства.

У той же час він додав, що міністерство, в свою чергу, буде боротися з несистемним розподілом дозволів.

"Потрібно розуміти: частково ця проблема є штучною, оскільки там корупція, несистемне розподіл.

Ці речі ми вже почали міняти і точно значно покращимо, оскільки у нас буде автоматичний реєстр. Це все буде через електронний кабінет перевізника. Вже до кінця року запустимо всі ці речі ", - підсумував міністр.

Нагадаємо:

У листопаді Мінінфраструктури домовилось, що в 2019 році Польща надасть додатково 5 тисяч дозволів на здійснення міжнародних вантажних автоперевезень, ліміт на 2020 рік попередньо встановлений у 160 тисяч автоперевезень.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка назвав позицію Польщі щодо квот для України на міжнародні вантажні автоперевезення "економічним геноцидом".

28 жовтня 2019 року на виїзді з України біля КПП "Ужгород — Вишнє Нємецке" на словацькому кордоні скупчилося 500 вантажівок, черга сягала понад 10 кілометрів. Причиною черги стало закінчення дозволів на рух вантажівок Польщею.

30 вересня прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомляв, що Україна продовжує активний діалог із Польщею про видачу додаткових дозволів на автоперевезення.

Проблема виникла минулого року через позицію Польщі встановити квоту на міжнародні автомобільні перевезення у 2019 році на рівні 160 тисяч дозволів. Для порівняння, 2018 року Україна мала загальну кількість дозволів у 260 тисяч.

Слід зазначити, що за чинними міждержавними угодами квота на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень не повинна бути меншою за 200 тисяч дозволів.

Однак на сьогодні мінімальною квотою, якої потребує ринок, є 230 тисяч дозволів. Ключовий аргумент польської переговорної команди - інтереси польських перевізників.

Детальніше читайте у статті: "Експорт під загрозою: навіщо Україна погрожує оскаржити дії Польщі у Брюсселі"