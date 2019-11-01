Польща збільшила кількість дозволів на автоперевезення на 2019 рік

В 2019 році Польща надасть додатково 5 тисяч дозволів на здійснення міжнародних вантажних автоперевезень, ліміт на 2020 рік попередньо встановлений у 160 тисяч автоперевезень.

Сторонам вдалося домовитися 25 жовтня під час засідання українсько-польської Змішаної Комісії з питань міжнародних вантажних автомобільних перевезень, повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Українська сторона інформувала Польшу, що потреба українських перевізників в польських дозволах на автоперевезення складає не менш ніж 200 тисяч дозволів на рік, всі 160 тисяч дозволів з попереднього обміну на 2019 рік вже оформлено українським перевізникам.

За підсумками засідання сторони погодили анулювати попередню кількість дозволів у розмірі 160 тисяч на в’їзд з 12 листопада 2019 року. Для повернення в країну реєстрації транспортного засобу у перевізників є час до 31 грудня 2019 року.

Українські перевізники додатково отримають 5 тисяч польських дозволів. Дозволи будуть передані українській стороні на початку листопада 2019 року.

Польська сторона також передасть до 15 листопада 2019 року 10 тисяч дозволів з попереднього обміну дозволами на 2020 рік для використання в 2019 році, які будуть дійсними до 31 січня 2021 року.

Досягнуто домовленості щодо здійснення попереднього обміну дозволів на 2020 рік на рівні 2019 року - 160 тисяч.

Мінінфраструктури повідомляє, що українська сторона і надалі наполягатиме на встановленні контингенту дозволів щонайменше на рівні 200 тисяч.

Питання встановлення квоти дозволів на 2020 рік остаточно буде розглянуто на зустрічі Міністрів інфраструктури України та Республіки Польща, яка відбудеться орієнтовно наприкінці листопада 2019 року. До того часу очікується формування нового уряду Польщі.



Нагадаємо:

28 жовтня 2019 року на виїзді з України біля КПП "Ужгород — Вишнє Нємецке" на словацькому кордоні скупчилося 500 вантажівок, черга сягала понад 10 кілометрів. Причиною черги стало закінчення дозволів на рух вантажівок Польщею.

30 вересня прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомляв, що Україна продовжує активний діалог із Польщею про видачу додаткових дозволів на автоперевезення.

Проблема виникла минулого року через позицію Польщі встановити квоту на міжнародні автомобільні перевезення у 2019 році на рівні 160 тисяч дозволів. Для порівняння, 2018 року Україна мала загальну кількість дозволів у 260 тисяч.

Слід зазначити, що за чинними міждержавними угодами квота на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень не повинна бути меншою за 200 тисяч дозволів.

Однак на сьогодні мінімальною квотою, якої потребує ринок, є 230 тисяч дозволів. Ключовий аргумент польської переговорної команди - інтереси польських перевізників.