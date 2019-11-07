Торгпред України: польські квоти на автоперевезення - це економічний геноцид і знущання

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка назвав позицію Польщі щодо квот для України на міжнародні вантажні автоперевезення "економічним геноцидом".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", таку заяву Тарас Качка зробив під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту".

"Я вважаю, що це (позиція Польщі щодо квот на автоперевезення для України - ред.) насправді економічний геноцид і відверте знущання з української економіки. Це душить нашу торгівлю з Європейським Союзом", - зазначив він.

Качка підкреслив: Україна буде "порушувати цю проблему доти, доки вона не буде вирішена".

"Ми вважаємо, що це не двостороннє питання, це питання свідомої шкоди нашим економічним відносинам з Європейським Союзом", - наголосив торгпред України.

25 жовтня під час засідання українсько-польської Змішаної Комісії з питань міжнародних вантажних автомобільних перевезень сторонам вдалося домовитися, що у 2019 році Польща надасть додатково 5 тисяч дозволів на здійснення міжнародних вантажних автоперевезень, ліміт на 2020 рік попередньо встановлений у 160 тисяч автоперевезень.

Українська сторона інформувала Польщу, що потреба українських перевізників у польських дозволах на автоперевезення становить не менше 200 тисяч дозволів на рік.

Питання встановлення квоти дозволів на 2020 рік остаточно розглянуть на зустрічі міністрів інфраструктури України та Республіки Польща, яка відбудеться орієнтовно наприкінці листопада 2019 року. До того часу очікується формування нового уряду Польщі.

Нагадаємо, проблема виникла минулого року через позицію Польщі встановити квоту на міжнародні автомобільні перевезення у 2019 році на рівні 130 тисяч дозволів. Ключовий аргумент польської переговорної команди - інтереси польських перевізників.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що Україна підготувала контрзаходи на відмову Польщі збільшити квоту.

Віцепрем’єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба закликав Польщу піти на поступки у відповідь на те, що Київ надав формальну згоду на відновлення пошуково-ексгумаційних робіт на території нашої країни.

В МЗС Польщі заявляли, що "не приймають принципів торгівлі у питанні історичної спадщини".

Детальніше читайте у статті: "Експорт під загрозою: навіщо Україна погрожує оскаржити дії Польщі у Брюсселі"

Європейська правда