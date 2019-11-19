Гривня зміцнилася на закритті міжбанку

19 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,14 – 24,17 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,14 - 24,17 гривні;

Євро – 26,73 - 26,76 гривні;

Нагадаємо:

19 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,16 – 24,20 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 19 листопада на рівні 24,14 гривні за долар

18 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,13 – 24,16 гривні за долар.

18 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,16 – 24,20 гривні за долар.



Економічна правда