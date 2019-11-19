Гривня продовжує зміцнюватися

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 19 листопада на рівні 24,14 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,70 (на 18 листопада – 26,72 гривні).

Нагадуємо:

18 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,13 – 24,16 гривні за долар.

18 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,16 – 24,20 гривні за долар.

Економічна правда