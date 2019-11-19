Гривня продовжує зміцнюватися
Вівторок, 19 листопада 2019, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 19 листопада на рівні 24,14 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,70 (на 18 листопада – 26,72 гривні).
Нагадуємо:
18 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,13 – 24,16 гривні за долар.
18 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,16 – 24,20 гривні за долар.
Економічна правда
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