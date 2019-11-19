Всі розділи
Укр / Рус

Гривня продовжує зміцнюватися

Вівторок, 19 листопада 2019, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 19 листопада на рівні 24,14 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,70 (на 18 листопада – 26,72 гривні).

Нагадуємо:

18 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,13 – 24,16 гривні за долар.

18 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,16 – 24,20 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гривня на міжбанку трохи впала 18 листопада 2019, 17:26
Курс валют: долар падає, євро росте 18 листопада 2019, 09:00
Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась 15 листопада 2019, 18:06
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!