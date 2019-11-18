"Нафтогаз" змінив керівника проблемних ТЕЦ Дубневичів

"Нафтогаз" призначив новим керівником Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ Івана Сороку - таким чином виконано один із пунктів плану дій щодо вирішення ситуації з теплопостачанням міст Новояворівськ та Новий Розділ.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"Іван Сорока має 20-річний досвід роботи в енергетичному секторі. Протягом цього часу він працював на підприємствах теплогенерації Одеської та Запорізької областей, де обіймав низку виробничих та керівних посад. До сьогодні Іван Сорока займав посаду головного інженера КП "Тепловодоканал" в м. Енергодар", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

"Нафтогаз України" заявив про критичну ситуацію в місті Новий Розділ на Львівщині: опалення немає, цілі райони міста без електрики, також під загрозою постачання води в один з районів.

13 листопада прем’єр-міністр Олексій Гончарук перебував у Новояворівську та Новому Роздолі на Львівщині через затримку опалення.

Він повідомив, що уряд ініціюватиме передачу Новояворівської ТЕЦ в управління компанії групи НАК "Нафтогаз".

НАБУ затримало у Львові чотирьох посадових осіб ТОВ "Енергія-Новий Розділ", ТОВ "Енергія-Новояворівськ" та ТОВ "Енергія" за підозрою в заволодінні понад 300 млн куб м природного газу НАК "Нафтогаз України" на суму понад 1,4 млрд грн.

Кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є народні депутати від БПП брати Ярослав і Богдан Дубневичі.

Підприємства-власники Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ в 2013-2015 роках купували природний газ у НАК "Нафтогаз" для виробництва теплової енергії населенню. Для такої категорії споживачів "Нафтогаз" продає газ дешевше, ніж для комерційних споживачів.

Однак підприємства купили понад 300 млн куб. м газу за пільговою ціною, не плануючи використовувати його для потреб населення, вважають слідчі.

НКРЕКП підтвердила, що "Енергія-Новоярівськ" використала не за призначенням 28,6 млн куб м природного газу в 2014 році і 47,3 - в 2015 році. А "Енергія-Новий Розділ" - 52,3 млн куб м в 2014 році і 53,9 - у 2015 році.

Через несплату компанією ПП "Гарант Енерго М" заборгованостей за газопостачання перед "Нафтогазом" у двох містах Львівської області - Новий Розділ та Новояворівськ – з’явилися проблеми з опаленням у наступному опалювальному сезоні.

"Гарант Енерго М" експлуатує майнові комплекси ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" та ТзОВ "Енергія-Новояворівськ" на основі угод з Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).