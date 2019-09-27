В Україні хочуть легалізувати криптовалюту

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров планує легалізувати криптовалюту.

Про це на презентації бренду держави в смартфоні повідомив Олександр Борняков, який буде призначений одним із заступників міністра, передає Liga.tech.

Він підкреслив, що криптовалюти наразі в Україні не заборонені, але і офіційного статусу у них немає. Тому, щоб убезпечити, наприклад, бізнес від обшуків, цей статус з'явиться в державі.

Легалізація стала одним з пунктів плану Мінцифри. "Люди, які займаються цим (криптовалютою - ред.) повинні вийти з "сірої зони" і почати платити податки", - повідомляється на презентації.

Зазначається, що це потрібно визначити для того, щоб "запрацював майнінг" і в перспективі держава могла "заробити з трейдерів криптовалюти".

Головна мета легалізації - переведення реєстрів на блокчейн. "Вони (реєстри - ред.) повинні бути захищені і визначені (за допомогою блокчейна - ред.)", - кажуть на презентації.

Рекомендуємо почитати: Чи потрібен Україні закон про криптовалюту і чи буде він працювати