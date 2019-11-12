Криклій розповів про плани щодо реконструкції аеропортів

З 2020 року в уряді планують почати реконструкцію аеропортів Дніпро, Мукачево, Ізмаїл, а в концесію планують передати аеропорти Херсон, Запоріжжя, Чернівці.

Про це заявив голова Міністерства інфраструктури Владислав Криклій під час презентації планів міністерства на 5 років передає ЦТС.

"З наступного року починаємо реконструювати аеропорти Дніпро, Мукачево, Ізмаїл. По концесії - це аеропорти Херсон, Чернівці, Запоріжжя. Вивчаємо ситуацію по Львову", - сказав міністр.

Криклій також підкреслив, що мета уряду - підвищення авіамобільності населення України з 5% до 15%.

Нагадаємо:

Міністерство інфраструктури готує пілотні проекти з передачі в концесію регіональних аеропортів, міжнародний аеропорт "Бориспіль" хочуть залишити державі.

Генеральна директорка аеропорту Львів Тетяна Романовська висловилася проти передачі аеропорту в концесію і за збереження підприємства в державній власності.