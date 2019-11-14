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Гривня зміцнилася на закритті міжбанку

Четвер, 14 листопада 2019, 17:07

14 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,22 - 24,25 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,22 - 24,25 гривні;

Євро – 26,65 - 26,67 гривні;

Нагадаємо:

14 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,30 - 24,32 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 14 копійок, встановивши його на 14 листопада на рівні 24,32 гривні за долар

13 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,30 - 24,32 гривні за долар.

13 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,41 - 24,44 гривні за долар.

Економічна правда

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