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Офіційний курс: гривня знову посилює позиції

П'ятниця, 15 листопада 2019, 09:00

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 15 листопада на рівні 24,24 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,66 (на 14 листопада – 26,76 гривні).

Нагадуємо:

14 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,30 - 24,32 гривні за долар.

14 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,22 - 24,25 гривні за долар.

Економічна правда

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