Офіційний курс: гривня знову посилює позиції
П'ятниця, 15 листопада 2019, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 15 листопада на рівні 24,24 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,66 (на 14 листопада – 26,76 гривні).
Нагадуємо:
14 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,30 - 24,32 гривні за долар.
14 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,22 - 24,25 гривні за долар.
Економічна правда
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