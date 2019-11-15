Офіційний курс: гривня знову посилює позиції

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 15 листопада на рівні 24,24 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,66 (на 14 листопада – 26,76 гривні).

Нагадуємо:

14 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,30 - 24,32 гривні за долар.

14 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,22 - 24,25 гривні за долар.

Економічна правда