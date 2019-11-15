Енергоспівтовариство виступило проти "правок Тимошенко" в закон про відокремлення "труби"

Енергетичне співтовариство попереджає, що зміна деяких положень Закону про анбандлінг "Нафтогазу" призведе до невідповідності Директиві ЄС та Закону про ринок газу.

Про це йдеться в листі директора секретаріату Енергетичного співтовариства Януша Копача на адресу спікера парламенту Дмитра Разумкова, який є в розпорядженні ЕП.

"Ми з глибоким занепокоєнням зазначаємо, що положення законодавства змінюються таким чином, що анбандлінг і сертифікація за моделлю незалежного оператора ГТС стають все менш імовірним", — йдеться в листі.

"Зокрема, ми хотіли б повідомити вам, що додавання термінів у тому числі інвестиції" та "уповноваженим міністерством" в змінену статтю 89 порушує європейське законодавство, оскільки це дає власнику системи передачі право втручатися в інвестиційні рішення системного оператора, що строго заборонено за моделлю незалежного оператора ГТС", — заявив Копач.

"Ми також повторюємо наші колишні побоювання, що без змін до Закону про Кабінет міністрів, прийнятих початковим Законом, анбандлінг і сертифікація відповідно до вимог Директиви ЄС та Закону про ринок газу будуть практично неможливими", — резюмували в Енергоспівтоваристві.

Зазначимо, що "технічні" правки, про які згадується в листі, внесла фракція Батьківщина. Верховна Рада повинна розглянути їх 15 листопада.

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Економічна правда