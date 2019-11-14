Приватбанк оскаржить скасування Коломойським боргів на 7,5 мільярда

Приватбанк подає касаційну скаргу на рішення суду, яким визнано недійсними умови кредитних договорів з компаніями Коломойського.

Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

Мова йде про касацію на рішення Північного апеляційного господарського суду у справі №910/12787/17 за позовом ТОВ "Тех-Трейд-Інвест" до Приватбанку, яким визнано недійсними окремі умови кредитних договорів з рядом компаній, пов'язаних з колишніми власниками банку Коломойським і Боголюбовим.

Як наголошується в заяві прес-служби банку, ще до націоналізації Приватбанку в грудні 2016 року банк надавав кредити пов’язаним з колишніми власниками компаніям під процентну ставку, яка була вдвічі нижче ринкової і становила від 10 до 12 % річних у гривні.

Видачею таких "індексних кредитів" й було закладено майбутні юридичні ризики щодо стягнення з позичальників нарахованих процентів, комісій і штрафних санкцій.

"І саме зараз пов'язані з колишніми власниками банку недобросовісні позичальники використовують зазначені недоліки, заявляючи позови до банку про визнання недійсними окремих умов кредитних договорів", - йдеться в повідомленні.

Приватбанк вважає судове рішення безпідставним та необґрунтованим і оскаржить його у Верховному Суді.

Нагадуємо:

Суд визнав недійсними деякі положення низки кредитних договорів, укладених між Приватбанком і компаніями з групи "Приват" в 2006-2016 роках.

Підставами для такого судового рішення стало те, що "спірними умовами кредитних договорів фактично визначено додаткову плату, що створило ситуацію подвійної оплати за користування кредитом".

Сукупний обсяг нарахувань за процентами за користування кредитом за відповідними кредитними договорами сягає майже 7,5 млрд грн, що в рази перевищує максимальний розмір ліміту кредитних договорів і основну суму боргу за кредитами.

За даними держреєстру, одним із засновників ТОВ "Тех-Трейд-Інвест" є ТОВ "Скорзонера", кінцевими бенефіціарами якого є Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.

За даними системи YouControl, ТОВ "Скорзонера" ​​є засновником туристичного комплексу "Буковель".

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Економічна правда