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Гривня продовжує стрімко зміцнюватися

Четвер, 14 листопада 2019, 09:00

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 14 копійок, встановивши його на 14 листопада на рівні 24,32 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,76 (на 13 листопада – 26,94 гривні).

Нагадуємо:

13 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,41 - 24,44 гривні за долар.

13 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,30 - 24,32 гривні за долар.

Економічна правда

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