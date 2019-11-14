Гривня продовжує стрімко зміцнюватися
Четвер, 14 листопада 2019, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 14 копійок, встановивши його на 14 листопада на рівні 24,32 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,76 (на 13 листопада – 26,94 гривні).
Нагадуємо:
13 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,41 - 24,44 гривні за долар.
13 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,30 - 24,32 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua