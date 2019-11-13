МІУ передасть в концесію готель, площу та термінал Харківського вокзалу

Міністерство інфраструктури планує передати готель, площу та термінал залізнодорожного вокзалу у Харкові в концесію.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час презентації плану інфраструктурних змін на найближчі роки, передає hromadske.

"Ми плануємо наші непрофільні активи продавати, а, наприклад, вокзали і стратегічні речі здавати в концесії для того, щоб їх можно було краще утримувати. Держава і Укрзалізниця від цього тільки виграє, тому що буде отримувати прибутки, а не збитки", — зазначив міністр інфраструктури.

Голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов додав, що для УЗ це змога зняти дуже важкий тягар, пов’язаний з утримуванням цих великих соціальних об’єктів.

За словами Кравцова, впродовж трьох років вокзальні комплекси мають вийти в нульовий баланс для того, щоб згодом вони почали приносити прибуток.

"Зважаючи на кількість площ та обсяг, то це можуть бути сотні мільйонів гривень на рік", — спрогнозував Кравцов.

"По вокзалам ми з президентом мали місяць назад зустріч з однією з найбільших корпорацій в ОАЕ. І вони дуже зацікавлені в таких проектах. І вони взагалі не розуміють, чому ми до сих пір це не розвивали", — додав Криклій.

Отриманий прибуток планують витратити, зокрема, на оновлення потягів. Повідомляється, що середній вік локомотивів складає понад 40 років, рівень зношеності вантажних і пасажирських вагонів — понад 85 %.

Нагадаємо:

15 жовтня Міністерство інфраструктури погодило перелік залізничних вокзалів, які будуть аналізувати експерти Світового банку на предмет їх передачі в концесію. Серед них вокзали в Харкові, Дніпрі, Вінниці, Запоріжжі, Івано-Франківську, Хмельницькому та Миколаєві.

3 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №1046 про концесію, який передбачає умови залучення приватного капіталу до управління держмайном.

Концесія — це форма державно-приватного партнерства, яка передбачає передавання об'єктів державної власності — доріг, аеропортів, вокзалів, портів — у тимчасове користування приватним підприємствам.