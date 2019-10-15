В МІУ назвали залізничні вокзали, які можуть передати в концесію

Міністерство інфраструктури погодило перелік залізничних вокзалів, які будуть аналізувати експерти Світового банку на предмет їх передачі в концесію.

Про це написала заступниця міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Олександра Клітіна на своїй сторінці в Facebook.

Йдеться про вокзали в Харкові, Дніпрі, Вінниці, Запоріжжі, Івано-Франківську, Хмельницькому та Миколаєві.

Міністерство також провело зустріч з представниками Європейського інвестиційного банку щодо впровадження пілотного проекту приміських залізничних перевезень в Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Зокрема, планується закупівля нових електричок і оптимізація маршрутів.

Нагадуємо:

3 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №1046 про концесію, який передбачає умови залучення приватного капіталу до управління держмайном.

Концесія — це форма державно-приватного партнерства, яка передбачає передавання об'єктів державної власності — доріг, аеропортів, вокзалів, портів — у тимчасове користування приватним підприємствам.

Економічна правда