Рада ухвалила закон про концесію

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №1046 про концесію, який передбачає умови залучення приватного капіталу до управління держмайном.

Документ підтримали 257 народних депутатів.

Законопроект представила заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа.

Проект унормовує питання концесії, які зараз регулюються чотирма різними законами, що протирічать один одному. Пропонується надання негрошової держаної підтримки інвесторам, передбачається конкурсний відбір концесіонера, що повинно покращити їх якість.

Загалом при підготовці законопроекту до другого читання було запропоновано 158 правок і пропозицій із яких 100 враховано.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що застосування механізму концесії дозволить державі залучити значні приватні інвестиції для модернізації і підвищення ефективності використання інфраструктуриних об'єктів (морські та річкові порти, дороги, аеропорти).

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський визначив проект закону як невідкладний і доручив ухвалити до 1 жовтня.

Нагадаємо:

У першому читанні законопроект був ухвалений 13 вересня.

Концесія — це форма державно-приватного партнерства, яка передбачає передавання об'єктів державної власності — доріг, аеропортів, вокзалів, портів — у тимчасове користування приватним підприємствам.

Чинний закон про концесії був ухвалений у 1999 році і його досконалість доволі сумнівна: за 29 років в країні не був реалізований жодний масштабний проект на умовах концесії, тоді як в ЄС встигли побудувати понад 50 тис км доріг.

У квітні 2018 року попередній парламент взявся за цю ініціативу, однак далі першого читання законопроект не пройшов.

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Економічна правда