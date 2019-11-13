Нафтогаз зриває плани Газпрому на розміщення євробондів — РосЗМІ

"Газпром" скасував намічене на цей тиждень розміщення євробондів в швейцарських франках через ризик втратити гроші у разі дій "Нафтогазу України".

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на інформоване джерело.

За словами джерела, юристи, що займалися організацією угоди не змогли твердо гарантувати, що залучені кошти не будуть втрачені. Він не виключив, що в разі відкриття сприятливого "вікна" компанія може і залучити фінансування найближчим часом, так як нова програма бондів підготовлена ​​і для неї є всі документи та інформаційні матеріали.

В кінці листопада "Газпром" повинен випустити звіт за три квартали по МСФО (міжнародним стандартам фінансової звітності).

Це вимагає оновлення емісійних документів до розміщення і в цьому випадку компанія вже не вийде з новими бондами до кінця року, зорієнтував співрозмовник "Інтерфаксу".

Повідомляється, що в минулу п'ятницю "Газпром" опублікував матеріали нової програми бондів нової SPV Gaz Finance PLC з лімітом в 30 млрд євро, включаючи оновлений інформаційний меморандум.



Нагадаємо:

Нещодавно, НАК "Нафтогаз України" домоглася арешту рахунків SPV-компанії єврооблігацій "Газпрому" в японських ієнах - GazAsia Capital S.A.

Раніше російська сторона пропонувала "обнулити" 22 мільярди доларів претензій в обмін на новий транзит, Нафтогаз не бачить для цього підстав.

Перед цим в Брюсселі відбулися тристоронні газові переговори між Україною, Росією та ЄС про новий довгостроковий контракт на транзит російського газу через Україну, після яких віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович висловив розчарування.

Шефчович зазначив, що не вдалося домовитись щодо тривалості контракту, обсягів та тарифів. За його словами, параметри, які він представив, були прийнятні для українських партнерів, але росіяни на них не погоджувалися.