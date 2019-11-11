Аграрії перекрили дороги в кількох областях: протест проти продажу землі

У декількох областях України проходять акції протесту під гаслом "Ні розпродажу України", аграрії перекривають автодороги.

Джерело: Facebook-сторінка Всеукраїнської аграрної ради

Дослівно: "На знак незгоди із цинічними діями влади у питанні земельної реформи аграрії вийшли зі своєю технікою до головних автомагістралей країни у 17 точках.

До акції протесту приєднались сільгоспвиробники у 13 регіонах – Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Тернопільській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій, Житомирській, Одеській, Полтавській, Волинській, Рівненській, Львівській".

На Вінниччині аграрії протестують одразу у трьох районах: Вінницькому, Туьчинському, Козятинському.

У Чернігівській області акція проходить у с. Кіпті, на автодорозі М01, у Черкаській – поблизу м. Умань, на автошляху Е95, та поблизу м. Жашків (поворот на село Тихий Хутір), на автошляху М05.

На Полтавщині мітингують на автошляху М03 побизу с. Чутове, на Одещині – на автотрасі поблизу селища Любашівка.

У Тернопіьській області перекрили дорогу поблизу села Романове Збаразького району, у Хмельницькій області – на автошляху Е50, поблизу села Прибузьке Хмельницького району, на Рівненщині – на автошляху М06, село Дядьковичі Рівненського району.

Передісторія:

На початку вересня президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати, а парламенту ухвалити до 1 грудня законопроєкт про ринок земель сільськогосподарського призначення та скасував мораторій на продаж землі.

Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко вимагала провести референдум із питання продажу землі, перш ніж виносити закон про ринок землі на голосування Верховної Ради.

"Батьківщина" категорично проти продажу сільськогосподарської землі

Вересневе опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що 52% опитаних не схвалюють ідею скасувати мораторій на землю, підтримують рішення Зеленського лише 35% опитаних, а 64% респондентів – за референдум із цього питання.

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Українська правда