Курс валют: євро коштує вже менше 27 гривень

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 13 листопада на рівні 24,46 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,94 (на 11 листопада – 27,06 гривні).

Нагадуємо:

12 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,49 - 24,51 гривні за долар.

12 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,41 - 24,44 гривні за долар.

Економічна правда