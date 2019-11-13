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Курс валют: євро коштує вже менше 27 гривень

Середа, 13 листопада 2019, 09:20

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 13 листопада на рівні 24,46 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,94 (на 11 листопада – 27,06 гривні).

Нагадуємо:

12 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,49 - 24,51 гривні за долар.

12 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,41 - 24,44 гривні за долар.

Економічна правда

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