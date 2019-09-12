Регіональні аеропорти планують передати у концесію, "Бориспіль" хочуть залишити державі

Міністерство інфраструктури готує пілотні проекти з передачі в концесію регіональних аеропортів, міжнародний аеропорт "Бориспіль" хочуть залишити державі.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає "Інтерфакс-Україна".

"У країні має залишатися базовий аеропорт, центральний, особливо якщо в нас є мета його розвивати, створювати якийсь транспортний хаб на його базі. Звісно, це має бути частиною державної політики", - підкреслив він.

Міністр вважає, що якщо держава передасть міжнародний аеропорт "Бориспіль" концесіонеру, той матиме інше бачення щодо програми його розвитку, оскільки основна мета будь-якого бізнесу - це заробіток.



"Тому, найімовірніше, ми говорили б спочатку про концесію регіональних аеропортів, і тут справді ми всі від цього виграємо. І ми найближчим часом плануємо розповісти про наші плани, наше бачення і про перші орієнтовні пілоти, які ми запускатимемо в частині концесії аеропортів", - додав Криклій.



Раніше Мінінфраструктури під керівництвом Володимира Омеляна планувало передати в концесію міжнародні аеропорти "Бориспіль" і "Львів" імені Данила Галицького із залученням регіональних аеропортів.

Концесія - це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів державної власності (таких як дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам.

Економічна правда