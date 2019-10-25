Директорка аеропорту Львів проти передачі підприємства в концесію

Генеральна директорка аеропорту Львів Тетяна Романовська висловилася проти передачі аеропорту в концесію і за збереження підприємства в державній власності.

Про це повідомляє avianews.com.

"Сьогодні ми хочемо категорично залишатися в державній власності. [Є підтримка цього] на обласному рівні, на місцевому рівні, я так розумію, що на міністерському також ця позиція підтримується", - заявила вона в ефірі програми "Інші" на телеканалі Перший Західний.

За словами Романовської, зараз діяльність підприємства за угодою з Мінінфраструктури вивчають експерти Міжнародної фінансової корпорації та ЄБРР в рамках дослідження ринку регіональних аеропортів, які можуть бути передані в концесію.

"Вони роблять свою оцінку ринку і дають рекомендації. Наше завдання при зустрічі з ними обговорити цілі, місію, а також донести свою думку, переконання, що ми як аеропорт фактично прибуткові, ми самі виплачуємо хороші податки державі, можемо поки що без додаткових інвестицій.

Звичайно, ми сказали про свою думку щодо виплати державі 90% дивідендів", - розповіла Романовська.

За її словами, якщо зберегти нинішній рівень відрахування частки прибутку до державного бюджету, підприємство зможе протягнути два роки.

Однак, зазначає Романовська, в Мінінфраструктури, вже є підтримка щодо зменшення відрахування частки прибутку до бюджету з 90% до 50%.

"Фактично ми самі зможемо інвестувати в свої проекти, закуповувати відповідне обладнання. Свою думку ми аргументували дуже серйозно ", - додала Романовська.



Нагадаємо:

Міністерство інфраструктури готує пілотні проекти з передачі в концесію регіональних аеропортів, міжнародний аеропорт "Бориспіль" хочуть залишити державі.