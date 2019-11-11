Роттердам+: суд заочно заарештував екс-чиновника Нацкомісії з тарифів

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу прокурора САП та заочно заарештувала Володимира Бутовського — колишнього заступника начальника управління енергоринку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.



Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.



Таким чином, апеляційна палата ВАКС скасувала рішення суду першої інстанції, коли прокурорам САП та детективам НАБУ відмовили у задоволенні клопотання про заочний арешт.

Нагадаємо, 18 вересня 2019 року Вищий антикорупційний суд заочно дозволив затримати для приводу в суд фігуранта справи "Роттердам+", екс-начальника відділу управління енергоринку НКРЕКП Володимира Бутовського.

Економічна правда