Роттердам+: суд заочно заарештував екс-чиновника Нацкомісії з тарифів
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу прокурора САП та заочно заарештувала Володимира Бутовського — колишнього заступника начальника управління енергоринку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Таким чином, апеляційна палата ВАКС скасувала рішення суду першої інстанції, коли прокурорам САП та детективам НАБУ відмовили у задоволенні клопотання про заочний арешт.
Нагадаємо, 18 вересня 2019 року Вищий антикорупційний суд заочно дозволив затримати для приводу в суд фігуранта справи "Роттердам+", екс-начальника відділу управління енергоринку НКРЕКП Володимира Бутовського.
Економічна правда
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