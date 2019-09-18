Антикорупційний суд дозволив затримати розшукуваного фігуранта "Роттердаму+"

Вищий антикорупційний суд заочно дозволив затримати для приводу в суд фігуранта справи "Роттердам+", екс-начальника відділу управління енергоринку НКРЕКП Володимира Бутовського.

Джерело: повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Деталі: Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтримала позицію прокурорів САП.

Суд дозволив затримати Бутовського та привести його для розгляду клопотання про арешт.

Таким чином, ВАС скасував ухвалу слідчої судді Солом’янського районного суду Києва, яка відмовила у заочному арешті службовця НКРЕКП (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг).

Що було раніше: 14 серпня Бутовського оголосили у розшук. 21 серпня суд відмовився його арештувати.

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Непохитний "Ротердам+": як "еліта" пошила в дурні всіх українців

Передісторія:

У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

Формула втратила чинність з 1 липня цього року у зв'язоку з переходом України на новий ринок електроенергії.

8 серпня детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема голові Нацкомісії Дмитру Вовку та Бутовському.

За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".

Цим документом вони створили умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії на Оптовий ринок електроенергії, чим завдали державі збитків на 18,9 мільярда гривень.

НАБУ не знайшло документального підтвердження того, що вугілля в Україну за формулою "Роттердам+" потрапляло морем з Роттердама в заявлених обсягах.

Вовк назвав справу "Роттердам+" "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою та заявив про "політичний характер переслідування" його особисто і колег. Він також додав, що не готовий повертатись в Україну, бо не вірить в незалежність судової системи.

Українська правда