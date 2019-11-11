Рада планує на цьому тижні ухвалити держбюджет-2020

Верховна Рада планує розглянути та ухвалити в другому читанні проєкт закону про державний бюджет України на 2020 рік на засіданні 14 листопада.

Джерело: заява спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова на засіданні погоджувальної ради парламенту

Деталі: Разумков звернувся до комітету з питань бюджету – на своєму засіданні уважно розглянути та проаналізувати поданий урядом проєкт бюджету на предмет врахування бюджетних висновків ВР та надати висновок комітету народним депутатам.

Пряма мова: "Для того, щоб, скоріш за все, в четвер ми змогли розглянути цей важливий законопроєкт, і можливо, якщо все буде добре, підтримати та затвердити державний бюджет на наступний рік.

Що передувало: На засіданні у неділю Кабінет міністрів ухвалив проєкт держбюджету на 2020 рік до другого читання.

Чому це важливо: Державний бюджет – головний кошторис країни. Цього разу він передбачає зокрема безпрецедентні видатки на оборону.

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про бюджет на 2020 рік у першому читанні18 жовтня.

Основні показники проекту державного бюджету на 2020 рік: Доходи державного бюджету на 2020 рік (з трансфертами) передбачені у сумі 1 079,5 млрд грн, у тому числі загального фонду –962,7 млрд грн., видатки - у сумі 1170,0 млрд грн. Видатки на національну безпеку і оборону становлять 245,8 млрд гривень, що на 33,8 млрд більше, ніж у 2019 році.

У Кабміні заявили, що бюджет розрахували на макроекономічному прогнозі, який склали весною 2019 року. Після затвердження нового макроекономічного прогнозу показники у бюджеті переглянуть.

Глава уряду Олексій Гончарук заявив, що держбюджет-2020 стане останнім, що ухвалюється лише на рік.

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