Курс валют на 9 жовтня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
9 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,73 - 24,76 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,70 - 24,72 гривні;
Євро – 27,14 - 27,17 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,69 – 25,02 гривні. Євро купують по 26,96 гривні, продають по 27,49 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 25,01 - 25,03 гривні, євро - 27,34 - 27,45 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 16 копійок, встановивши його на 9 жовтня на рівні 24,70 гривні за долар.
8 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,72 - 24,76 гривні за долар.
8 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,73 - 24,76 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua