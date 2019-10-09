Курс валют на 9 жовтня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

9 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,73 - 24,76 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,70 - 24,72 гривні;

Євро – 27,14 - 27,17 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,69 – 25,02 гривні. Євро купують по 26,96 гривні, продають по 27,49 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,01 - 25,03 гривні, євро - 27,34 - 27,45 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 16 копійок, встановивши його на 9 жовтня на рівні 24,70 гривні за долар.

8 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,72 - 24,76 гривні за долар.

8 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,73 - 24,76 гривні за долар.

Економічна правда