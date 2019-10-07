Курс валют на 7 жовтня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

7 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,78 - 24,83 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,8 - 24,85 гривні;

Євро – 27,21 - 27,26 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,74 – 25,21 гривні. Євро купують по 27,02 гривні, продають по 27,65 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,09 - 25,14 гривні, євро - 27,36 - 27,56 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 27 копійок, встановивши його на 7 жовтня на рівні 24,61 гривні за долар.

4 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,57 - 24,62 гривні за долар.

Читайте також: Гривня повертається на місце. З чим пов'язані гойдалки на валютному ринку

Економічна правда